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Оксана Самойлова показала, как ее старшая дочь Ариела поет вживую

Жена Джигана Оксана Самойлова показала, как ее старшая дочь поет вживую

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

6 декабря дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана выпустила свою первую песню "К мечте". 12 — летняя Ариела решила пойти по стопам своего папы и занялась музыкой.

Жена Джигана Оксана Самойлова показала, как ее старшая дочь поет вживую
Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram by Оксана Самойлова

Однако не все оценили дебют дочери рэпера. В интернете, помимо поклонников в лице семьи Ариелы оказалось много хейтеров творчества девочки. Её не признали из-за яркого макияжа и за вокальные данные. Но за дочь заступилась Оксана и сказала, что девочке всего 12 лет и она только учится.

Кстати, Ариела регулярно посещает уроки вокала, и накануне Оксана опубликовала видео с одного из них в своем блоге, на котором её дочь поет вживую.

Самойлова также поделилась, что у другой дочери Самойловой и Джигана — Леи, тоже проснулся интерес к музыке. Сегодня Оксана рассказала, что скоро состоится её дебют, но пока только на конкурсе талантов в школе.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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