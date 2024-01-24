Оксана Самойлова показала, как ее старшая дочь Ариела поет вживую

6 декабря дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана выпустила свою первую песню "К мечте". 12 — летняя Ариела решила пойти по стопам своего папы и занялась музыкой.
Однако не все оценили дебют дочери рэпера. В интернете, помимо поклонников в лице семьи Ариелы оказалось много хейтеров творчества девочки. Её не признали из-за яркого макияжа и за вокальные данные. Но за дочь заступилась Оксана и сказала, что девочке всего 12 лет и она только учится.
Кстати, Ариела регулярно посещает уроки вокала, и накануне Оксана опубликовала видео с одного из них в своем блоге, на котором её дочь поет вживую.
Самойлова также поделилась, что у другой дочери Самойловой и Джигана — Леи, тоже проснулся интерес к музыке. Сегодня Оксана рассказала, что скоро состоится её дебют, но пока только на конкурсе талантов в школе.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.