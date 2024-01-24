Расплата настигла: продюсер Рудченко заявил, что Киркорова могут бойкотировать в России

Продюсер Рудченко: Киркорова могут бойкотировать в регионах России

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После участия Филиппа Киркорова в "голой" вечеринке, его концерты могут отменять во многих российских регионах. Об этом сообщил музыкальный критик Павел Рудченко в интервью для портала News. ru.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

"Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы скорее десять раз подумают, прежде чем его пригласить", — отметил продюсер.

Он пояснил, что в случае с Филиппом Бедросовичем ситуация двоякая. С одной стороны, у него много фанатов, которые обеспечат огромный спрос на его выступления. Но многие организаторы устроят поп-королю бойкот, особенно в регионах. Ведь певец стал объектом критики и общественного неодобрения.

С момента пресловутой "голой вечеринки" прошёл месяц, но участники "мероприятия" по-прежнему безуспешно пытаются отмыться от последствий. Несмотря на то, что экс-супруг Пугачёвой перевел большие средства жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов в новогодние праздники, он по-прежнему не вернулся к активной светской жизни и гастрольной деятельности.