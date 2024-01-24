Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правые популисты готовятся к триумфу на Европарламентских выборах 2024 года
Больше половины арендаторов недовольны съёмным жильём
Названы действия для предотвращения глобального вымирания человечества
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы в Белгороде
Как Россия отомстит Украине за теракт в Донецке: "Киев сильно пострадает"
Кинокритик Шнейдеров объяснил, почему россияне не смотрят турецкие и корейские сериалы
Что грозит годовалому малышу в Петербурге, выпившему средство для посуды
Диетолог Ионова развеяла миф о пользе моркови и черники для зрения
В чем секрет новой "челки-водопад" Ким Кардашьян
Расплата настигла: продюсер Рудченко заявил, что Киркорова могут бойкотировать в России

Продюсер Рудченко: Киркорова могут бойкотировать в регионах России

1:06
Шоу-бизнес

После участия Филиппа Киркорова в "голой" вечеринке, его концерты могут отменять во многих российских регионах. Об этом сообщил музыкальный критик Павел Рудченко в интервью для портала News. ru.

Продюсер Рудченко: Киркорова могут бойкотировать в регионах России
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

"Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы скорее десять раз подумают, прежде чем его пригласить", — отметил продюсер.

Он пояснил, что в случае с Филиппом Бедросовичем ситуация двоякая. С одной стороны, у него много фанатов, которые обеспечат огромный спрос на его выступления. Но многие организаторы устроят поп-королю бойкот, особенно в регионах. Ведь певец стал объектом критики и общественного неодобрения.

С момента пресловутой "голой вечеринки" прошёл месяц, но участники "мероприятия" по-прежнему безуспешно пытаются отмыться от последствий. Несмотря на то, что экс-супруг Пугачёвой перевел большие средства жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов в новогодние праздники, он по-прежнему не вернулся к активной светской жизни и гастрольной деятельности.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Россия и КНДР могут сформировать совместные подразделения истребительной ПВО Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Продюсер Рудченко: Киркорова могут бойкотировать в регионах России
Как Россия отомстит Украине за теракт в Донецке: "Киев сильно пострадает"
Кинокритик Шнейдеров объяснил, почему россияне не смотрят турецкие и корейские сериалы
Что грозит годовалому малышу в Петербурге, выпившему средство для посуды
Диетолог Ионова развеяла миф о пользе моркови и черники для зрения
В чем секрет новой "челки-водопад" Ким Кардашьян
Хрустящая брюссельская капуста со сливочным соусом: лёгкая и вкусная закуска
Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
Автомобилистам рассказали о риске сломать коробку передач во время снегопада
Теннисистка Пивоварова о победе Медведева в 1/4 AO: "Он выше уровнем, чем Хуркач"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников