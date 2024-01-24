Сестра Бузова опубликовала редкий снимок со звёздной родственницей

Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала о трогательной любви Ольги к фокусникам.
Родную сестру Ольги Бузовой Анну подписчики упрекнули в том, что у неё нет ни одной совместной фотографии со знаменитой родственницей.
Анна исправилась и опубликовала фото со звёздной сестрой. Девушка трогательно называет Ольгу Лёлей.
Умилило Анну то, что Бузову пригласила на праздник в честь дня рождения фокусника.
"Ольга сказала очень важные слова — она когда-то удивилась сама этим маленьким
чудесам и пригласила этого фокусника, чтобы удивить своих близких и родных. Просто удивиться, улыбнуться и поверить в чудо", — написала Бузова-младшая под фото.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.