Сестра Бузова опубликовала редкий снимок со звёздной родственницей

Сестра Бузовой показала редкое фото со звёздной родственницей

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала о трогательной любви Ольги к фокусникам.

Фото: Инстаграм Анны Бузовой

Родную сестру Ольги Бузовой Анну подписчики упрекнули в том, что у неё нет ни одной совместной фотографии со знаменитой родственницей.

Анна исправилась и опубликовала фото со звёздной сестрой. Девушка трогательно называет Ольгу Лёлей.

Умилило Анну то, что Бузову пригласила на праздник в честь дня рождения фокусника.

"Ольга сказала очень важные слова — она когда-то удивилась сама этим маленьким

чудесам и пригласила этого фокусника, чтобы удивить своих близких и родных. Просто удивиться, улыбнуться и поверить в чудо", — написала Бузова-младшая под фото.