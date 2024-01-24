Ханна и Пашу отметили 33-летие певицы в необычном месте

Певица Ханна и её муж Пашу отметили 33-летие певицы в отеле с жирафами

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

С момента, когда певица Ханна и ее муж-романтик Пашу посетили самый дорогой отель в мире, их сложно удивить. Они путешествовали практически по всему миру, и поэтому для своего 33-летия артистка решила выбрать необычное направление — Кению. В этой стране находится Giraffe Manor — популярный отель, который стал известным благодаря своему питомнику редких жирафов Ротшильда. Животные свободно передвигаются по территории отеля, вместе с его гостями.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram by Ханна

Ханна призналась, что никогда не мечтала попасть в это место в свой день рождения. Однако они с мужем забронировали номер полгода назад. Не меньше радости, чем у ее мамы, испытывала их дочь Адриана. Она подружилась с одной из жирафов, по имени Глория, которая не отходила от неё ни на шаг. И это не потому, что девочка подкармливает животное.

В конце истории на одном из снимков появился и Пашу, и по его лицу можно судить, что этот отпуск стал для него еще более впечатляющим, чем уик-энд в Дубае.

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