Певица Максим показала повзрослевшую дочь: "Уже на охоте, будь бдительней!"

Певица Максим показала 14-летнюю дочь от бывшего мужа с колким взглядом

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Марина Абросимова, известная как певица Максим, опубликовала фото дочери-подростка.

Фото: Инстаграм певицы Максим

Певица Максим продемнстрировала, как выглядит её повзрослевшая дочь от бывшего мужа Алексея Луговцова.

В этом году девочке исполнится 15. Александра живёт с мамой.

"Взгляд колкий, уверенный, хищный. Не всем доверяет, но искренний. Ум ценит фразой стремительной. Уже на охоте, будь бдительней!" — подписала певица снимок наследницы.

Ранее сообщалось, что певица Максим забыла, какой год наступает, поздравляя поклонников с Новым годом.