Певица Максим показала повзрослевшую дочь: "Уже на охоте, будь бдительней!"

Певица Марина Абросимова, известная как певица Максим, опубликовала фото дочери-подростка.
Певица Максим продемнстрировала, как выглядит её повзрослевшая дочь от бывшего мужа Алексея Луговцова.
В этом году девочке исполнится 15. Александра живёт с мамой.
"Взгляд колкий, уверенный, хищный. Не всем доверяет, но искренний. Ум ценит фразой стремительной. Уже на охоте, будь бдительней!" — подписала певица снимок наследницы.
Ранее сообщалось, что певица Максим забыла, какой год наступает, поздравляя поклонников с Новым годом.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.