Виктория Боня призвала не "танцевать на костях" Елены Блиновской

Виктория Боня заступилась за отправленную в СИЗО Блиновскую

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня осудила тех, кто злорадствует по поводу посадки автора "марафонов желаний" Елены Блиновской.

Фото: bangkokbook.ru

Боня не одобрила радость россиян, которые с восторгом восприняли новость об отправке Блиновской в СИЗО.

Модель признала, что иногда Елена вела себя "отвратительно", однако она не считает оправданными проклятия, которые адресуют Блиновской. Она призвала "не танцевать на костях" коуча.

"Мы же люди, мы каждый можем оступиться, ошибиться! Но именно ошибки нас учат и делают нас лучше", — выразила своё мнение звезда "Дома-2".

Ранее Ксения Собчак вступилась за Елену Блиновскую.