Попытался откупиться: появились новые подробности скандала с Киркоровым

Филипп Киркоров пытался заплатить охраннику, которого столкнул со сцены "Крокус Сити Холла"

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История нападения Филиппа Киркорова на охранника "Крокус Сити Холла" принимает неожиданный поворот.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

После конфликта певца с охранником Александром Коротким, Киркоров пытался урегулировать ситуацию через посредника. Однако, охранник отказался от предложенной суммы и поставил главное условие — публичное извинение Киркорова перед ним, сообщает "Царьград".

"Чтобы все видели, как он извиняется конкретно перед этим человеком. Это было главное условие," — заявил адвокат.

Переговорщик, представившийся Игорем, пытался передать деньги адвокату охранника, Сергею Васильеву, но предложение было отклонено. Адвокат подчеркнул, что даже если бы Киркоров прислал деньги вопреки запрету, они были бы отправлены на благотворительность. Киркоров отказался извиняться, и переговоры завершились.