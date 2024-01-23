Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России: "Оно сегодня ничего не значит"

Леонид Ярмольник пренебрежительно отозвался о звании народного артиста России.
Актёр рассказал, что ему несколько раз предлагали стать заслуженным и народным артистом России, но он всегда отказывался от этого предложения.
Он уверен, что данное звание потеряло ценность. Он считает настоящими народными артистами Юрия Яковлева, Михаила Ульянова, Евгения Евстигнеева.
"Оно сегодня ничего не значит… А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри. Я считаю, что если артисты чем-то и могут выпендриваться, то это ставкой за съемочный день", — объяснил Ярмольник.
Ранее Леонид Ярмольник прокомментировал заявления звезды сериала "Слово пацана" Никиты Кологривого.
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