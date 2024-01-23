Певец Митя Фомин записал извинения в водолазке

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Митя Фомин извинился за нападки на стилиста Александра Рогова

0:49
Шоу-бизнес

Экс-солист Hi-Fi Митя Фомин раскаялся в том, что позволил себе резко высказаться в адрес стилиста Александра Рогова.

Митя Фомин извинился за нападки на стилиста Александра Рогова
Фото: Инстаграм Мити фомина

Митя Фомин, который негативно отозвался о внешности Александра Рогова, заявил, что раскаивается в своих словах.

Он признал, что все стилисты работают на благое дело — делают наш мир лучше и краше. Певец отметил также, что критика важна для публичных людей.

Фомин признался, что ему стыдно за свои высказывания, и он не хочет, чтобы эта тема развивалась дальше в публичном поле.

"В стране и мире есть гораздо более важные новости, нежели обсуждения внешнего вида друг друга. Считаю нужным поставить точку в этом низком споре. Забыли, проехали, идём дальше!" — написал артист в запрещённой социальной сети.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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