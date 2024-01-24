Лиза Арзамасова устроила фотоссию в свадебном платье

Актриса Лиза Арзамасова примерила на себя роль невесты.
Звезда "Папиных дочек", которая замужем за фигуристом Ильёй Авербухом, поделилась красивыми снимками.
Актриса попозировала в изысканных свадебных образах, в разных белых платьях, среди которых был и ретро-стиль.
"Удивительные моменты, которые подарили мне радость и удовольствие от работы с командой. Экспериментировать с образами, фактурами и стилями в кадре — всегда приятно", — гласит подпись под снимками.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.