Лиза Арзамасова устроила фотоссию в свадебном платье

Лиза Арзамасова показала фотоссесию в изысканных свадебных образах

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова примерила на себя роль невесты.

Фото: Инстаграм Арзамасовой

Звезда "Папиных дочек", которая замужем за фигуристом Ильёй Авербухом, поделилась красивыми снимками.

Актриса попозировала в изысканных свадебных образах, в разных белых платьях, среди которых был и ретро-стиль.

"Удивительные моменты, которые подарили мне радость и удовольствие от работы с командой. Экспериментировать с образами, фактурами и стилями в кадре — всегда приятно", — гласит подпись под снимками.