Гарик Харламов в песенной форме рассказал о проблеме метеоризма

Комик Гарик Харламов исполнил песню о проблеме повышенного скопления газов в желудочно-кишечном тракте, использовав песню "Кукла колдуна" "Короля и шута".
Гарик Харламов выдал очередной шедевр в духе Эдуарада Сурового.
Он спел песню о проблемах метеоризма, которая особенно жёстко проявляется в замкнутом пространстве, например в такси.
"Начинает грудь спирать и в глазах темнеть. Ведь ты попала к настоящему п…… Он загубил таких, как ты, ни одну. Чьих невольница ты идей? Кто ел в обед селёдку и сельдерей?" — спел Харламов, сидя в автомобиле.
Ранее сообщалось, что Гарик Харламов встретился с Кристиной Асмус ради дочери.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.