Гарик Харламов в песенной форме рассказал о проблеме метеоризма

Гарик Харламов спел в такси о проблемах метеоризма на мелодию песни "Короля и шута"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов исполнил песню о проблеме повышенного скопления газов в желудочно-кишечном тракте, использовав песню "Кукла колдуна" "Короля и шута".

Фото: ВК-аккаунт Гарика Харламова

Гарик Харламов выдал очередной шедевр в духе Эдуарада Сурового.

Он спел песню о проблемах метеоризма, которая особенно жёстко проявляется в замкнутом пространстве, например в такси.

"Начинает грудь спирать и в глазах темнеть. Ведь ты попала к настоящему п…… Он загубил таких, как ты, ни одну. Чьих невольница ты идей? Кто ел в обед селёдку и сельдерей?" — спел Харламов, сидя в автомобиле.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов встретился с Кристиной Асмус ради дочери.