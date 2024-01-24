Бритни Спирс отстранили от участия в светском рауте: поставила гостей "в неловкое положение"

Бритни Спирс отстранили от участия в светском мероприятии после её появления топлесс

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бритни Спирс вычеркнули из списка участников торжественного мероприятия в Лос-Анджелесе из-за её непристойного поведения.

Фото: paparazi.ru

Оганизаторы шоу Four Seasons в Лос-Анджелесе отстранили Бритни от участия в празднике после того, как гости пожаловались на "странное поведение" певицы, которая разделась топлесс у бассейна.

Персонал курорта Westlake Village resort был сведён с ума выходками поп-звезды в течение последнего года.

Бритни была давней гостьей пятизвездочного семейного отеля, который находится всего в нескольких минутах от её особняка стоимостью 14 миллионов долларов.

Инсайдеры сообщили, что она большая поклонница посещения спа-салона и салона красоты, поскольку в отеле есть огромный крытый бассейн, массаж и другие процедуры, доступные для гостей.

Но, похоже, певице в настоящее время не рады на территории, после того как у персонала не осталось иного выбора, кроме как временно запретить ей посещать отель.

"Бритни уже много лет ходит в Four Seasons в Уэстлейк Виллидж, но в последнее время она доставляет головную боль персоналу", — сказал один из инсайдеров The U. S. Sun.