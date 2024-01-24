Марго Робби и Леонардо Ди Каприо в пролёте: их не номинировали на Оскар

Разочарование в Голливуде: Марго Робби и Леонардо Ди Каприо остались без престижных наград

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Номинации на премию "Оскар" в 2024 году получились неожиданными, ожидаемых претендентов на премию даже не включили в список номинантов.

Фото: Инстаграм Марго Робби

Марго Робби не получила любви за роль Барби, и режиссёра этого фильма Грету Гервиг тоже обделили вниманием. Райан Гослинг, однако, был номинирован за роль Кена.

Брэдли Купер не был номинирован на "Маэстро режиссуры", но он был отмечен за свою игру в этом биографическом фильме.

Пенелопу Крус тоже не выделили за ёе очень сильную роль Лауры в "Феррари".

Фильм "Фиолетовый цвет" не попал в категорию "Лучшая картина", номинация достались картинам фильмам "Американская фантастика", "Анатомия грехопадения", "Барби", "Пережитки", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Оппенгеймер", "Прошлые жизни", "Бедняжки" и "Зона интереса".

Ранее сообщалось, что появился список номинантов на премию "Оскар-2024".