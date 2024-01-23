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Собчак считает несправедливой отправку Блиновской в СИЗО

Собчак вступилась за отправленную в СИЗО Блиновскую: одному 9 лет за убийство дали

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, почему считает неправильным отправку Елены Блиновской в СИЗО.

Собчак вступилась за отправленную в СИЗО Блиновскую: одному 9 лет за убийство дали
Фото: bangkokbook.ru

Журналистка вступилась за автора "марафона желаний". Собчак заявила, что категорически не согласна с решением суда, который отправил Блиновскую в СИЗО вместо домашнего ареста.

Она считает, что обвиняемых по экономическим статьям не стоит подвергать таким серьёзным наказаниям.

"Тут одному 9 лет, другому 12 лет за убийство дали. А тут 16 лет за махинации с налогами? Это как?!" — выразила своё возмущение Ксения.

Ранее сообщалось, что популярного коуча Елену Блиновскую арестовали прямо в зале суда.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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