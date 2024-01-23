Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились отдыхать, оставив своих детей дома

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились на отдых без детей

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Подольская и Владимир Пресняков выбрались на Мальдивы для отдыха, оставив своих детей дома на этот раз. Певица поделилась фотографией без фильтров, на которой она предстала в купальнике, наслаждаясь отпуском на берегу рая.

Фото: prt scr youtube.com/Наталья Подольская

В своем рассказе о семейной жизни, она подчеркнула, что во время отдыха каждый из них занимается тем, что хочет, независимо от партнера. К примеру, если Владимир Пресняков захотел поспать, то остался в номере, в то время как Наталья Подольская пошла на обед одна.