ТНТ Music оштрафовали за танец мужчин, в котором увидели "сексуальное взаимодействие"

Суд оштрафовал ТНТ Music из-за клипа, где танцорами были мужчины с макияжем

Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал ТНТ Music вынужден заплатить миллионный штраф за клип с подозрительным танцем мужчин.

Фото: potokmedia.ru

Басманный суд оштрафовал ТНТ Music на миллион рублей из-за трансляции клипа с мужчинами в макияже.

Экспертиза признала, в клипе мужчины выражают "сексуальное взаимодействие между лицами одного пола", что квалифировали как ЛГБТ* пропаганду.

Сейчас клип Regard, Years & Years недоступен российским пользователям YouTube: лейбл VEVO запретил его демонстрацию в России.

Ранее адвокат Алишер Захидов объяснил, когда за феминитивы могут посадить.

* экстремистская организация, запрещённая в России.