ТНТ Music оштрафовали за танец мужчин, в котором увидели "сексуальное взаимодействие"

Телеканал ТНТ Music вынужден заплатить миллионный штраф за клип с подозрительным танцем мужчин.
Басманный суд оштрафовал ТНТ Music на миллион рублей из-за трансляции клипа с мужчинами в макияже.
Экспертиза признала, в клипе мужчины выражают "сексуальное взаимодействие между лицами одного пола", что квалифировали как ЛГБТ* пропаганду.
Сейчас клип Regard, Years & Years недоступен российским пользователям YouTube: лейбл VEVO запретил его демонстрацию в России.
Ранее адвокат Алишер Захидов объяснил, когда за феминитивы могут посадить.
* экстремистская организация, запрещённая в России.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.