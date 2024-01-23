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Звезда "Дома-2" Виктория Боня высказалась о решении отправить Блиновскую в следственный изолятор

44-летняя Виктория Боня высказалась о решении отправить Елену Блиновскую в следственный изолятор

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Главное происшествие вчерашнего дня заключается в том, что блогершу Елену Блиновскую, известную как "фею желаний", прямо из зала суда отправили в следственный изолятор на срок в три месяца и четверо суток. Это решение было принято из-за многократного нарушения ей домашнего ареста. Событие уже вызвало комментарии со стороны Ксении Собчак, которая считает, что такое наказание слишком сурово, особенно учитывая, что применяется к обвиняемой по экономическим статьям. Виктория Боня также высказала свое мнение о произошедшем в своем личном Telegram-канале.

44-летняя Виктория Боня высказалась о решении отправить Елену Блиновскую в следственный изолятор
Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Боня признала, что относится к этой ситуации неоднозначно. С одной стороны, она отметила, что нарушение меры пресечения в данном контексте кажется странным поступком, особенно учитывая, что Блиновская устроила новогоднюю вечеринку, общаясь с одной из свидетельниц по делу, с которой ей было запрещено взаимодействовать. С другой стороны, Боня подчеркнула, что Блиновская является матерью четверых детей, и в свете этого неясно, было ли действительно необходимо отправлять ее в СИЗО, учитывая её признание вины.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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