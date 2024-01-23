Светлана Бондарчук рассказала, какое первое слово произнёс её сын

55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала редкие кадры с недавно родившимся сыном

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Светлана Бондарчук, полгода назад родившая своего третьего ребенка от Сергея Харченко, пока еще не показывала фото сына поклонникам. Время от времени звезда делится снимками с маленьким Петей, но на них трудно разглядеть его лицо. Тем не менее, фанаты восхищаются 55-летней мамой и готовы высказывать похвалы ее снимкам с малышом.

Фото: Личный аккаунт Светланы Бондарчук в Instagram by Светлана Бондарчук

Недавно Светлана поделилась редкими кадрами с Петром и рассказала о его первом слове.

"Все перепуталось в доме на Ермолаевском. А первое слово Пети — "ка" (ёлка).