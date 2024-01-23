Светлана Бондарчук рассказала, какое первое слово произнёс её сын

Светлана Бондарчук, полгода назад родившая своего третьего ребенка от Сергея Харченко, пока еще не показывала фото сына поклонникам. Время от времени звезда делится снимками с маленьким Петей, но на них трудно разглядеть его лицо. Тем не менее, фанаты восхищаются 55-летней мамой и готовы высказывать похвалы ее снимкам с малышом.
Недавно Светлана поделилась редкими кадрами с Петром и рассказала о его первом слове.
"Все перепуталось в доме на Ермолаевском. А первое слово Пети — "ка" (ёлка).
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.