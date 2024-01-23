Геннадий Хазанов заявил, что ушёл с концерта Павла Воли из-за разочарования

Геннадий Хазанов заявил, что его разочаровал Павел Воля

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сатирик Геннадий Хазанов раскритиковал современных комиков. Особенно досталось Павлу Воле.

Фото: Prt scr youtube.com/ТНТ СМОТРИ ЕЩЕ!

Хазанов объяснил, что следит за выступлениями современных юмористов, в том числе и за резидентами Comedy Club.

В шоу "Секрет на миллион" маститый юморист признался, что творчество современных комиков редко вызывает у него улыбку.

Сатирик похвалил выступление Гарика Мартиросяна за остроумие и признался, что Павел Воля его разочаровал. Сатирик считает, что Воле пришлось прибегнуть к ненормативнйо лексике, чтобы дотянуться до уровня коллеги.

"Ему стало обидно, что этот имеет успех. И он решил догнать его и прыгнуть с ним на одну ступеньку этого трамвая, но у него не получалось. И тогда он стал прибегать к ненормативной лексике", — сказал Хазанов и заявил, что покинул концерт Воли.

Ранее Хазанов объяснил, почему живёт в Латвии.