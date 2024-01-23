Геннадий Хазанов заявил, что ушёл с концерта Павла Воли из-за разочарования

Сатирик Геннадий Хазанов раскритиковал современных комиков. Особенно досталось Павлу Воле.
Хазанов объяснил, что следит за выступлениями современных юмористов, в том числе и за резидентами Comedy Club.
В шоу "Секрет на миллион" маститый юморист признался, что творчество современных комиков редко вызывает у него улыбку.
Сатирик похвалил выступление Гарика Мартиросяна за остроумие и признался, что Павел Воля его разочаровал. Сатирик считает, что Воле пришлось прибегнуть к ненормативнйо лексике, чтобы дотянуться до уровня коллеги.
"Ему стало обидно, что этот имеет успех. И он решил догнать его и прыгнуть с ним на одну ступеньку этого трамвая, но у него не получалось. И тогда он стал прибегать к ненормативной лексике", — сказал Хазанов и заявил, что покинул концерт Воли.
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