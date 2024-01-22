Зендая кардинально сменила имидж

Актриса Зендая вышла в свет с челкой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Зендая представила новый образ на показе Schiaparelli весна-лето 2024 в Париже, как сообщает Daily Mail. Возрастной стиль 27-летней звезды включает черное платье с водолазкой, узлами на руках и шелковой юбкой с хвостом. Ее образ дополнили гольфы в сетку и туфли-лодочки на каблуках. Зендая также продемонстрировала новую челку и прямые волосы.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Зендеи

Актриса поддерживает романтические отношения с актером Томом Холландом, начавшиеся на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Хотя слухи о помолвке появились в декабре 2022 года, пара не подтвердила их, а мать Зендайи даже попросила поклонников не верить слухам. В сентябре 2023 года актриса опубликовала фотографии с кольцом на пальце, вызвавшие поздравления от фанатов о помолвке, но она вновь опровергла эти слухи.