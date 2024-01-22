Директор Орбакайте выразил недопонимание относительно причин отмены её концерта

Директор Орбакайте признался, что не понимает причину отмены ее концерта

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Концертный директор Кристины Орбакайте, Александр Качан, выразил недопонимание относительно отмены её выступления в Улан-Удэ. В интервью для интернет-издания "Абзац", он подчеркнул, что не видит оснований для такого решения, особенно учитывая участие артистки в новогодних программах на федеральных каналах.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Орбакайте

Отмена концерта произошла после жалобы активистов и требования отмены гастролей со стороны бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов. Причиной отмены выступлений стало утверждение о том, что Кристина Орбакайте якобы финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Руководитель организации "Боевое братство", Жамбал-Жамсо Жанаев, пояснил, что население Бурятии проявляет высокий патриотизм, поэтому они негативно относятся к артистам, которые выступают против России.