Пригожин отреагировал на высказывания Джигурды, называя его "просто человеком с психическим расстройством"

Пригожин ответил на критику Джигурды: "Просто больной человек"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение о шоумене Никите Джигурде, подчеркивая необходимость его психиатрической проверки после того, как Джигурда призвал депутатов проверить супруга Валерии из-за телефонного разговора в 2023 году.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Пригожин отметил, что Джигурде следует пройти обследование в психиатрической больнице, особенно в связи с его публичной деятельностью с Анастасией Волочковой. Продюсер отметил, что он не следит за деятельностью Джигурды, называя его "сумасшедшим" и "неинтересным". Пригожин также охарактеризовал шоумена как "отребье общества" и "животное", утверждая, что Джигурда поддерживает свою популярность, обливая грязью других.

Продюсер выразил уверенность в том, что рано или поздно Джигурде придется ответить за свои действия, которые, по его мнению, способствуют разложению общества.