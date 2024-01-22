Постройневшая актриса Николь Кидман вышла в свет в октровенном платье

Недавно голивудская актриса Николь Кидман сообщила, что равнодушна к мнению окружающих о её внешности и, в частности, о стиле одежды, в интервью для подкаста "Something To Talk Abou"t. В качестве подтверждения своих слов актриса пришла на премьеру сериала "Экспаты", где она исполняет одну из ключевых ролей, в довольно откровенном и провокационном наряде.
Для этого события звезда фильма "С широко закрытыми глазами" выбрала черное платье от Versace с открытой спиной, дополнив образ туфлями в тон и бриллиантовыми украшениями — сережками и браслетами. Однако вряд ли кто-то обратил внимание на драгоценности, поскольку все внимание было приковано к великолепной фигуре Кидман.
Напомним, что в прошлом году актрисе исполнилось 56 лет.
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