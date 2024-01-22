Какие условия содержания будут у Елены Блиновской в СИЗО

Shot: Названы условия содержания блогера Елены Блиновской в СИЗО

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня в суде Замоскворецкого района прошло свежее заседание по уголовному делу блогера Елены Блиновской. Ее, известную как "королеву марафонов", обвинили в нарушении условий домашнего ареста и направили под стражу на три месяца.

По информации из Telegram-канала SHOT, Блиновскую доставили в изолятор № 6 "Печатники". При этом решено не предоставлять специальный транспорт для блогера, и поначалу автозак будет объезжать Москву, собирая других задержанных женщин из различных судов и полицейских участков, а затем отправит блогера в СИЗО.

Сообщается, что особенность содержания в женском изоляторе "Печатники" заключается в том, что сами арестантки поддерживают порядок, сами заботясь о чистоте в режиме дежурств.

По данным источника SHOT, руководству СИЗО намекнули, что "королева марафонов" должна привыкнуть к общим правилам и обязанностям, таким как уборка в камере, уборка туалета и общая пища с другими арестантками.