Названа причина отъезда певицы Анны Asti из России

StarHit пишет, что певица Анна Asti решила временно покинуть Россию и переместиться ближе к океану и теплому климату для проведения реабилитации после операции на ступне.
У Анны Asti выявлен редкий синдром Келлера, который вызывает судороги в ноге и препятствует нормальному хождению. Ранее певица демонстрировала проблемы с суставом, на месте которого образовалось новообразование.
Отмечается, что решение об отъезде из России не связано с "отменой" Анны после участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка планирует вернуться в Россию и возобновить свою творческую деятельность.
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