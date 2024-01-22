Названа причина отъезда певицы Анны Asti из России

Певица Анна Asti улетела из России для реабилитации после операции на ноге

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StarHit пишет, что певица Анна Asti решила временно покинуть Россию и переместиться ближе к океану и теплому климату для проведения реабилитации после операции на ступне.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

У Анны Asti выявлен редкий синдром Келлера, который вызывает судороги в ноге и препятствует нормальному хождению. Ранее певица демонстрировала проблемы с суставом, на месте которого образовалось новообразование.

Отмечается, что решение об отъезде из России не связано с "отменой" Анны после участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка планирует вернуться в Россию и возобновить свою творческую деятельность.

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