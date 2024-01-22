Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Ульяненко заявил, что Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста
Астролог Райт рассказала, что может довести до болезни представителей разных знаков Зодиака
В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества через СБП
Бывший глава Google: армия России беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ
Вкуснейшая пицца с овощами и сыром готовится за полчаса
В ГИБДД назвали три ошибки при оформлении аварии
В Госдуме допустили конфискацию замка Пугачевой в Грязи
Топ-8 советов, как одеваться девушкам невысокого роста
Телеведущая Собчак считает абсурдным намерение СК РФ арестовать Блиновскую
"Придется платить по счетам": Суд взыскал с Киркорова около 8 миллионов рублей налоговой задолженности

Суд взыскал с певца Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам

1:05
Шоу-бизнес

Стало известно, сумма задолженности Филиппа Киркорова за 2022 год по налогам и сборам превысила 7,9 миллиона рублей, передаёт издание "Комсомольская правда".

Суд взыскал с певца Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедросовича в пользу инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Москве задолженности за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — содержится в судебном решении.

Поп-королю также придётся заплатить 24 000 рублей в качестве госпошлины. Сам исполнитель пока не комментирует судебное решение, но, известно, что он состоит в числе ответчиков еще и по миллиардному иску, предъявленному участникам пресловутой голой вечеринки в клубе "Мутабор".

Сейчас экс-супруг Пугачевой вынужден разбираться с последствиями "голой" вечеринки Ивлеевой, где он "блеснул", явившись в клуб в сетке и трусах.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Плодородность почвы для рассады вырастет в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.

Луковая шелуха защитит от вредителей растений
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор
Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи
Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор?
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Последние материалы
Суд взыскал с певца Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам
Бывший глава Google: армия России беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ
В ГИБДД назвали три ошибки при оформлении аварии
Вкуснейшая пицца с овощами и сыром готовится за полчаса
В Госдуме допустили конфискацию замка Пугачевой в Грязи
Топ-8 советов, как одеваться девушкам невысокого роста
Администрация Байдена пугает Европу планами насчёт экспорта газа
Телеведущая Собчак считает абсурдным намерение СК РФ арестовать Блиновскую
Учёные заявили, что COVID приводит к старению клеток мозга
В Севастополе 23 и 24 января будут выходными из-за проблем с подачей воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников