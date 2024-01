"Придется платить по счетам": Суд взыскал с Киркорова около 8 миллионов рублей налоговой задолженности

Стало известно, сумма задолженности Филиппа Киркорова за 2022 год по налогам и сборам превысила 7,9 миллиона рублей, передаёт издание "Комсомольская правда".

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository