"Придется платить по счетам": Суд взыскал с Киркорова около 8 миллионов рублей налоговой задолженности

Стало известно, сумма задолженности Филиппа Киркорова за 2022 год по налогам и сборам превысила 7,9 миллиона рублей, передаёт издание "Комсомольская правда".
"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедросовича в пользу инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Москве задолженности за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — содержится в судебном решении.
Поп-королю также придётся заплатить 24 000 рублей в качестве госпошлины. Сам исполнитель пока не комментирует судебное решение, но, известно, что он состоит в числе ответчиков еще и по миллиардному иску, предъявленному участникам пресловутой голой вечеринки в клубе "Мутабор".
Сейчас экс-супруг Пугачевой вынужден разбираться с последствиями "голой" вечеринки Ивлеевой, где он "блеснул", явившись в клуб в сетке и трусах.
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