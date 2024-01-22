Продюсер Крапивина охарактеризовала Пугачеву как драгоценность

Продюсер Крапивина назвала Пугачеву скифским золотом

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина, высмеяла критиков народной артистки России Аллы Пугачевой в своем YouTube-канале.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Крапивина выразила удивление негодованием тех, кто ранее не решался произнести ни слова критики в адрес Примадонны, когда та находилась в России. На данный момент, после отъезда, эти же люди активно выражают свое негодование, что вызывает у продюсера смех. Она охарактеризовала Аллу Пугачеву как "скифское золото" и осудила поведение тех, кто теперь решает высказать свою критику в ее отсутствие.

Крапивина отметила, что те, кто ранее боялись даже оглянуться в сторону Аллы Борисовны, сегодня активно выражают негодование в эфирах и распространяют негативные комментарии.