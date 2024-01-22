Продюсер Крапивина охарактеризовала Пугачеву как драгоценность

Бывшая продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина, высмеяла критиков народной артистки России Аллы Пугачевой в своем YouTube-канале.
Крапивина выразила удивление негодованием тех, кто ранее не решался произнести ни слова критики в адрес Примадонны, когда та находилась в России. На данный момент, после отъезда, эти же люди активно выражают свое негодование, что вызывает у продюсера смех. Она охарактеризовала Аллу Пугачеву как "скифское золото" и осудила поведение тех, кто теперь решает высказать свою критику в ее отсутствие.
Крапивина отметила, что те, кто ранее боялись даже оглянуться в сторону Аллы Борисовны, сегодня активно выражают негодование в эфирах и распространяют негативные комментарии.
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