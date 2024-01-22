Садальский заявил, что всех инакомыслящих можно подвести под закон о фейках

Садальский о конфискации имущества за фейки: "А когда будут конфисковывать за казнокрадство?"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему ему не нравится законопроект о конфискации имущества граждан за фейки про российскую армию.

Фото: Telegram

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал но новость о том, что законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесут в Госдуму в январе.

"Под этот закон можно будет всех инакомыслящих подвести. А воры, коррупционеры, казнокрады так и останутся неприкасаемыми… А когда будут конфисковывать за казнокрадство, экономические преступления?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём "Живом журнале".

Садальский считает, что мнения жителей городов, атакованных БПЛА, могут расходиться с официальными сообщениями СМИ. Он отметил, что людей могут наказывать за фейки незаслуженно.

Ранее Садальский высказался о смерти Владимира Жириновского.