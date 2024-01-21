Наташ Королёва успокоила обладательниц маленькой груди: к 50 все вырастет

Популярная певица Наташа Королева приняла участие в новом проекте "Конфетка", где звезды исполняют песни, написанные неопытными авторами.
В красном платье с декольте она исполнила композицию "Вези меня на Ибицу", написанную 11-летней девочкой и ее мамой. За кулисами Наташа пошутила, обращаясь к обладательницам маленькой груди, что "в 50 грудь вырастает".
Кроме того, певица отметила, что ее собственная грудь выросла на два размера.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.