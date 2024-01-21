Волочкова в форме шутрмовика с СВО: как прошел день рождения балерины

Анастасия Волочкова отметила день рождения в Москве среди звезд, но без родственников

Балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал обсуждений после ряда событий, включая поездку на Мальдивы и скандальное видео. В последствии она организовала громкое празднование своего дня рождения в центре Москвы в караоке-ресторане.

Фото: личный аккаунт инстаграм Анастасии Волочковой

Вечеринка прошла в шумном зале, где по словам Волочковой, присутствовали "человек 30", но по факту народу было значительно больше. Несмотря на пышное меню, с алкоголем не все гости успели познакомиться.

Балерина сменила несколько нарядов в течение вечера, каждый из которых стоил около 500 тысяч рублей. Среди гостей были Прохор Шаляпин, Рома Жуков, Юрий Розум, и другие знаменитости. Примечательно, что родных Волочковой на вечеринке не было, и она сообщила, что дочь поздравила ее только по телефону.

Известно, что ветеран СВО Ильдар Рязапов сделал Волочковой неожиданный сюрприз — военную форму штурмовика с передовой.