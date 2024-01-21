Концерты сбежавших из России артистов массово отменяют за рубежом

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время заметно увеличилось количество отмены выступлений некоторых российских артистов в различных странах. Причиной стали их высказывания и позиции, вызвавшие негодование и критику, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Примерами таких отмен являются концерты Максима Галкина* и Руслана Белого** в Таиланде, а также выступление Верки Сердючки в Дубае. Тем артистам, которые высказывают антироссийские заявления, приходится сталкиваться с недовольством общества и штрафами, как в случае Оксимирона****, Андрея Данилко*** и Максима Галкина* в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот новый тренд может указывать на то, что российские артисты, критикующие свою страну за границей, теряют поддержку и популярность в ряде стран, где ранее они пользовались успехом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.09.2023.

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 07.10.2022.