В последнее время заметно увеличилось количество отмены выступлений некоторых российских артистов в различных странах. Причиной стали их высказывания и позиции, вызвавшие негодование и критику, сообщает Общественная Служба Новостей.
Примерами таких отмен являются концерты Максима Галкина* и Руслана Белого** в Таиланде, а также выступление Верки Сердючки в Дубае. Тем артистам, которые высказывают антироссийские заявления, приходится сталкиваться с недовольством общества и штрафами, как в случае Оксимирона****, Андрея Данилко*** и Максима Галкина* в Объединенных Арабских Эмиратах.
Этот новый тренд может указывать на то, что российские артисты, критикующие свою страну за границей, теряют поддержку и популярность в ряде стран, где ранее они пользовались успехом.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.09.2023.
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 07.10.2022.
Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.