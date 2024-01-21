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Концерты сбежавших из России артистов массово отменяют за рубежом

1:13
Шоу-бизнес

В последнее время заметно увеличилось количество отмены выступлений некоторых российских артистов в различных странах. Причиной стали их высказывания и позиции, вызвавшие негодование и критику, сообщает Общественная Служба Новостей.

Концерты сбежавших из России артистов массово отменяют за рубежом
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Примерами таких отмен являются концерты Максима Галкина* и Руслана Белого** в Таиланде, а также выступление Верки Сердючки в Дубае. Тем артистам, которые высказывают антироссийские заявления, приходится сталкиваться с недовольством общества и штрафами, как в случае Оксимирона****, Андрея Данилко*** и Максима Галкина* в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот новый тренд может указывать на то, что российские артисты, критикующие свою страну за границей, теряют поддержку и популярность в ряде стран, где ранее они пользовались успехом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.09.2023.

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 07.10.2022.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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