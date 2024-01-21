Собчак пожаловалась на упадническое настроение: "Глобальных целей нет"

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об ухудшении настроения и проблемах со сном

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила свои эмоции в Instagram*, признавшись, что в последнее время она столкнулась с упадническим настроением. Несмотря на долгие попытки сохранять оптимизм, она признала, что не смогла продолжить в том же духе. Собчак описала свои попытки находить смысл в повседневных мелочах и помощи другим, но отметила, что ощущение утраты привычной жизни и разбросанных по миру друзей стало трудным испытанием.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Звезда также поделилась проблемами с режимом сна, отметив, что начала засыпать поздно и просыпаться в поздний час. Она призналась, что в настоящее время у нее нет четкой глобальной цели и жизнь кажется тяжелой, особенно без определенного образа будущего. Собчак завершила сообщение, отметив, что это для нее сложный период.

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