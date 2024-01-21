Пугачёва виновата в бойкоте Киркорова: зря поддерживал её

В бойкоте Киркорова нашли след Пугачёвой: из-за поддержки примадонны

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Благовестие о бойкоте в адрес Филиппа Киркорова, объявленном руководителями телеканалов и концертных организаторов, привлекло внимание общественности. По официальной версии, бойкот был вызван его участием в голой вечеринке, но в индустрии ходят слухи, что за происходящим также стоит его восхищение Аллой Пугачевой.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Киркоров, который в последнее время вновь выражает восторг по поводу Пугачевой, остался вне проектов и концертов.

Несмотря на поддержку со стороны некоторых коллег, таких как Гоген Солнцев, общественность реагирует на происходящее с негодованием, высказывая сомнения в простоте объявленной причины бойкота.