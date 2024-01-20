Решила замолить грехи: Волочкова готова помогать жителям Донбасса

Анастасия Волочкова готова поддержать военных и жителей Донбасса, присоединившись к инициативе "Ветераны России"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова объявила о своей готовности поддерживать военнослужащих и жителей Донбасса, присоединившись к инициативе "Ветераны России".

Фото: личный аккаунт инстаграм Анастасии Волочковой

Движение обратилось к представителям шоу-бизнеса и культуры с предложением помочь в сборе гумпомощи и организации агитбригад для оказания поддержки на фронте и в госпиталях, а также детям с освобожденных территорий.

Волочкова, первой откликнувшаяся на призыв, ранее заявляла, что не планирует посещать Донбасс, но решила изменить свое решение и поддержать инициативу в первых рядах. Предполагается, что балерина может присоединиться к агитбригаде, направляющейся на Донбасс.

Вероятно, изменение решения связано с контроверсиальным видеороликом, в котором она танцевала полуголой вместе с Никитой Джигурдой, вызвавшим общественный скандал.