В Новосибирске отменили посвященный юбилею Лолиты концерт

В Академгородке Новосибирска отменили запланированный концерт Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею, который должен был состояться 31 марта. Официальный сайт Дома ученых СО РАН, где предполагалось проведение мероприятия, опубликовал уведомление об отмене, не раскрывая причин.
"Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения", — говорится в опубликованном сообщении.
Дополнительно, также был запланирован еще один концерт Лолиты в Новосибирске на 2 апреля, но информация о нем также исчезла с сайта Дома культуры железнодорожников.
Предполагается, что причиной отмены концертов могла стать скандальная "голая вечеринка", устроенная Анастасией Ивлеевой в конце декабря. После этого события певицу исключили из новогодних программ, и начали отменять её выступления.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.