В Новосибирске отменили посвященный юбилею Лолиты концерт

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Академгородке Новосибирска отменили запланированный концерт Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею, который должен был состояться 31 марта. Официальный сайт Дома ученых СО РАН, где предполагалось проведение мероприятия, опубликовал уведомление об отмене, не раскрывая причин.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения", — говорится в опубликованном сообщении.

Дополнительно, также был запланирован еще один концерт Лолиты в Новосибирске на 2 апреля, но информация о нем также исчезла с сайта Дома культуры железнодорожников.

Предполагается, что причиной отмены концертов могла стать скандальная "голая вечеринка", устроенная Анастасией Ивлеевой в конце декабря. После этого события певицу исключили из новогодних программ, и начали отменять её выступления.