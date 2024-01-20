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Сбежавший из России актер Белый* не может продать билеты на гастроли в Тбилиси

2:12
Шоу-бизнес

В период новогодних праздников актер Анатолий Белый* представил свой моноспектакль "Я Здесь" в Тбилиси. Выступление запланировано на 9 февраля в Театре им. Грибоедова. Моноспектакль, созданный Егором Трухиным, сыном известного актера Михаила Трухина.

Сбежавший из России актер Белый* не может продать билеты на гастроли в Тбилиси
Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Как сказано в анонсе: "Стихи и тексты людей, живущих после 24.02.2022, шокируют, вгоняют в ужас, и печаль, и смех (да, как ни странно, и смех тоже), и все же выводят их на свет".

Учитывая позицию Анатолия Белого* относительно России, можно предположить, какова интонация этого спектакля. Однако даже в Грузии, которую трудно заподозрить в большой любви к России, билеты на мероприятие продаются медленно, несмотря на их относительную доступность — от 50 до 120 лари (1500 — 4000 рублей). Несмотря на недорогой вход, зал едва ли не распродан, причем более чем на треть.

В конце прошлого года аналогичное выступление в Париже было отменено по той же причине — низкая продажа билетов. Актер объяснил неудачу тем, что произошла "ошибка прокатчиков в ценообразовании", и всего лишь 20 билетов было продано. Перенос представления с участием Белого* в Израиль также нашел свое объяснение — "военные действия, рисковать жизнью и здоровьем зрителей нельзя".

Уже полтора года Белый* не работает в России, путешествуя по миру со своим моноспектаклем, билеты на который продаются плохо. Круг зрителей, заинтересованных в прослушивании его чтения стихов "русскоязычных авторов, написанных после начала СВО", ограничен.

Степень его недовольства событиями в России подчеркивается тем, что в середине 2022 года Белый* осудил СВО и переехал в Израиль. Даже до вспыхнувшего военного конфликта в Израиле в октябре прошлого года, актер в основном подписывал петиции против своих российских коллег, планирующих гастролировать в этой стране. Белый был сторонником расистской идеи, что актер, поддерживающий конфликт на Украине, не должен получать заработок в Израиле.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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