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Певица Полина Гагарина заявила, что ее травмировали на шоу "Голос"

1:33
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина пожаловалась на трудности работы в шоу "Голос" во время одного из эпизодов. Она поделилась своим мнением после выступления участницы Анастасии Паньшиной, которая исполнила хит Гагариной "Спектакль окончен". В отличие от обычной ситуации, когда певица редко слышит удачные кавер-версии своих песен, на этот раз ей приглянулся выступление. Гагарина и Владимир Пресняков решили поддержать участницу, повернувшись к ней, сообщает Газета.Ru.

Певица Полина Гагарина заявила, что ее травмировали на шоу "Голос"
Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

Однако, когда члены жюри предложили Гагарине спеть дуэтом с Паньшиной, певица изначально отказывалась.

"У меня болезненный опыт "Голоса", меня травмировали и использовали. Весь прошлый 11 сезон я пела с девчонками, они пели со мной, целовали меня, обнимали, а потом говорили, что идут к Владимиру!" — объяснила певица.

В конечном итоге, Гагарина согласилась исполнить дуэт с Паньшиной. Тем не менее, участница выбрала Владимира Преснякова в качестве своего наставника, выражая благодарность Гагарине за поддержку и объясняя, что мечты должны сбываться.

"Я очень благодарна вам, Полина, за то, что вы повернулись. Я объясню! Мне нравится работать с вами. Когда в кресло сел Владимир Пресняков, еще в прошлом сезоне, я очень хотела попасть к нему в команду. Мечты должны сбываться!" — заявила участница.

«Я прошу секундочку внимания! Я хочу, чтобы все просто вспомнили, да, кто победил в прошлом сезоне?» — ответила Гагарина.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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