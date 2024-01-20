"Мне его жалко": Ярмольник отреагировал на скандальные высказывание Кологривого

Леонид Ярмольник отреагировал на высказывания Никиты Кологривого:"Я думаю, что он дурак"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Резюме: 69-летний актер и ведущий Леонид Ярмольник высказал свою реакцию на скандальные заявления Никиты Кологривого, звезды сериала "Слово пацана", касательно российских артистов. В своих высказываниях 29-летний Коллега выразил неудовлетворение ролями Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, считая их скучными.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Леонид Ярмольник резко отреагировал на эти слова, посоветовав молодому актеру уйти из актерской профессии и добавив, что его жалко. Ярмольник также высказал мнение, что Никите Кологривому лучше завязать с профессией, чтобы его не сравнивали с легендарными актерами.

Никита Кологривый, в свою очередь, стал известен своими критическими высказываниями о коллегах, включая Сашу Бортич и Данилу Козловского. Он утверждает, что не признает авторитетов в своей профессии и уверен в своей способности покорить Голливуд.