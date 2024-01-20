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"Не нарушает закон": генерал прокомментировал скандал с "голой" вечеренкой

Генерал Гурулёв предупредил об изменениях в элитах России после скандала с "голой" вечеринкой

0:54
Шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, высказался о предстоящей смене элит в России в свете недавнего скандала с "голой" вечеринкой российских артистов.

Генерал Гурулёв предупредил об изменениях в элитах России после скандала с "голой" вечеринкой
Фото: Wikipedia by Андрей Кречетов is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, в ближайшее время произойдет эволюция элиты, затрагивая как звезд шоу-бизнеса, так и тех, кто поддерживает их.

Гурулёв подчеркнул, что общество должно осознать, что "как раньше" больше не будет. Он отметил, что изменения уже начались, но еще не все субъекты политической и культурной элиты осознали этот процесс.

Относительно "голой" вечеринки, депутат отметил, что подобные события происходили и ранее, но теперь общественное внимание к ним высоко из-за изменений в общественных ценностях.

Гурулёв подчеркнул, что, хотя такие мероприятия могут не нарушать закон, они противоречат моральным нормам и вызывают изменения в общественном восприятии и нормах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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