Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, высказался о предстоящей смене элит в России в свете недавнего скандала с "голой" вечеринкой российских артистов.
По его словам, в ближайшее время произойдет эволюция элиты, затрагивая как звезд шоу-бизнеса, так и тех, кто поддерживает их.
Гурулёв подчеркнул, что общество должно осознать, что "как раньше" больше не будет. Он отметил, что изменения уже начались, но еще не все субъекты политической и культурной элиты осознали этот процесс.
Относительно "голой" вечеринки, депутат отметил, что подобные события происходили и ранее, но теперь общественное внимание к ним высоко из-за изменений в общественных ценностях.
Гурулёв подчеркнул, что, хотя такие мероприятия могут не нарушать закон, они противоречат моральным нормам и вызывают изменения в общественном восприятии и нормах.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.