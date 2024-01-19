38-летний Джиган показал фото из спортзала после экстремального похудения

Рэпер Джиган показал фото из спортзала после экстремального похудения

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В своем блоге блогер Оксана Самойлова уделяет особое внимание теме ухода за фигурой и активному образу жизни. Мать четырех детей неоднократно демонстрировала, что достичь прекрасной формы возможно даже после беременности. Её супруг, рэпер Джиган, не остается в стороне и за последние полгода успешно избавился от более чем 40 килограммов лишнего веса. Оксана признается, что взяла мужа под свое крыло, введя его в строгий режим питания. Судя по многочисленным фотографиям из спортзала, он не только следует ей на пути к идеальному телу, но и вдохновленно продолжает это дело самостоятельно.

Фото: Личный аккаунт Джигана в Instagram

В последнее время заметно, что Денис (настоящее имя артиста) стал менее активным в социальных сетях. Однако когда он все же публикует фотографии, они всегда отражают изменения в его внешности. На последнем снимке видно, как он похудел и приобрел более подтянутую фигуру.

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