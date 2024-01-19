По требованию активистов, шоумена Гудкова рассматривают в качестве потенциального иностранного агента

Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов

Организация "Молодой десант" обратилась к Минюсту и СК России с запросом о признании шоумена Александра Гудкова иноагентом, как сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Гудкова

Активисты утверждают, что Гудков финансировал ВСУ и проводил дискредитацию ВС РФ. Они указывают на высказывание Гудкова 24 февраля 2022 года, где он заявил: "Мне стыдно, что я родился в этот день". Также, по данным организации, он участвовал в сборе средств для беженцев с Украины, призывал оказывать помощь украинцам в своем выступлении в Латвии и т. д.

Mash отмечает, что в ближайшее время государственные органы проведут проверку деятельности Гудкова. Ранее, 18 января, сообщалось, что комик Александр Гудков вернулся в Россию.