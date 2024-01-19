Фигурист Петр Чернышев, по мнению блогера Антона Суворкина, предположительно изменяет своей тяжелобольной жене, актрисе Анастасии Заворотнюк. Согласно высказыванию Суворкина в его YouTube-канале, брак Заворотнюк и Чернышева находится на грани разрыва, и спортсмен, вероятно, вступил в роман с другой женщиной.
Блогер отмечает, что брак "трещит по швам", особенно учитывая сложности, связанные с онкологическим заболеванием актрисы. Суворкин утверждает, что Чернышев не оставался верен своей жене и даже пропустил новогоднее застолье с семьей Заворотнюк.
Существует предположение, что у фигуриста началась новая романтическая связь, и он находится в напряженных отношениях со старшими детьми актрисы. Блогер высказывает предположение, что Чернышев может ждать момента ухода Заворотнюк, чтобы начать новую главу в своей жизни.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.