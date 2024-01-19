"Видимо, не выдержал": блогер Суворкин рассказал об изменах Чернышева Заворотнюк

Блогер Суворкин: Петр Чернышев изменяет тяжелобольной Заворотнюк

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Фигурист Петр Чернышев, по мнению блогера Антона Суворкина, предположительно изменяет своей тяжелобольной жене, актрисе Анастасии Заворотнюк. Согласно высказыванию Суворкина в его YouTube-канале, брак Заворотнюк и Чернышева находится на грани разрыва, и спортсмен, вероятно, вступил в роман с другой женщиной.

Фото: riafan.ru

Блогер отмечает, что брак "трещит по швам", особенно учитывая сложности, связанные с онкологическим заболеванием актрисы. Суворкин утверждает, что Чернышев не оставался верен своей жене и даже пропустил новогоднее застолье с семьей Заворотнюк.

Существует предположение, что у фигуриста началась новая романтическая связь, и он находится в напряженных отношениях со старшими детьми актрисы. Блогер высказывает предположение, что Чернышев может ждать момента ухода Заворотнюк, чтобы начать новую главу в своей жизни.