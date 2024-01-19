Анна Asti покинула Россию на зимний период сразу после проведения вечеринки Ивлеевой

Mash: певица Анна Asti улетела из России на зиму после вечеринки Ивлеевой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Asti покинула территорию России непосредственно после провокационной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой и отмены своих концертов, сообщает Mash.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

По информации издания, исполнительница решила переждать зимний период за границей, а затем возобновить свои выступления. Также стало известно, что артистка снизила стоимость своих выступлений: до проведения скандального мероприятия Анна Asti брала за концерт десять миллионов рублей, теперь же цена снизилась до семи миллионов.

Вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря, где по дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Среди присутствовавших были такие известные личности, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, а также Дима Билан. Вечеринка и её участников подверглись критике. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты выразили извинения за своё участие в событии.