Садальский намекнул на причину смерти Жириновского

Станислав Садальский напомнил о заявлении Владимира Жириновского, которое предшествовало смерти политика.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал фото Жириновского, на котором покойный лидер ЛДПР погружается в прорубь.
Актёр вспомнил слова политика о том, что купания в Крещение вредят здоровью.
"Омикрон" идёт, а тут купания… Запретите купания в 2022 году", — заявлял Жириновский на пресс-подходе, и в апреле 2022 года умер", — написал Садальский в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пророчестве Жириновского по поводу конфликта на Ближнем Востоке.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.