Садальский намекнул на причину смерти Жириновского

Садальский высказался о смерти Жириновского

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский напомнил о заявлении Владимира Жириновского, которое предшествовало смерти политика.

Фото: ВК-аккаунт Жириновского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал фото Жириновского, на котором покойный лидер ЛДПР погружается в прорубь.

Актёр вспомнил слова политика о том, что купания в Крещение вредят здоровью.

"Омикрон" идёт, а тут купания… Запретите купания в 2022 году", — заявлял Жириновский на пресс-подходе, и в апреле 2022 года умер", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пророчестве Жириновского по поводу конфликта на Ближнем Востоке.