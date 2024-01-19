Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Уде отменили по требованию активистов

Концерт Кристины Орбакайте в Бурятии был отменён после выступлений активистов

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление певицы Кристины Орбакайте в столице Бурятии Улан-Уде решили отменить под давлением общественников и активистов. Об этом проинформировали в Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ведомстве отметили, что хотя Орбакайте и не является иноагентом и спокойно может давать концерты в РФ, мнение общественности по этому вопросу тем не менее приходится учитывать, поэтому её выступление было решено отменить.

"Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии — концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится", — говорится в посте ведомства ВКонтакте.

Орбакайте должна была петь в концертном комплексе Алан-Уде 13 марта. Об отмене концерта артистки попросили члены организации "Боевое братство" Бурятии". Общественники заявили, что Орбакайте — это иноагент, поэтому она не должна появляться на публике в РФ.

Активисты обратили внимание, что Орбакайте хорошо устроилась, живя в США и иногда приезжая в Россию. Также они обратили внимание, что от певицы не было слышно ни одного высказывания относительно её позиции насчёт спецоперации.

Комментариев от Орбакайте по этому поводу пока не последовало.