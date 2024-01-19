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Агата Муцениеце пожаловалась на несчастный случай, произошедший с ней во время выступления

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась как упала на собственном выступлении и показала разбитое колено

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно актриса Агата Муцениеце вернулась из своего зимнего отпуска в Таиланде, встретилась с детьми и с новыми силами приступила к работе. Накануне актриса впервые в этом году выступила на сцене кабаре-театра "Crave", где почти год исполняет главную роль в эротическом шоу "Абсолютно другая нага". Однако начало сезона оказалось не без приключений.

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась как упала на собственном выступлении и показала разбитое колено
Фото: Личный аккаунт Агаты Муцениеце в Instagram by Агата Муцениеце

В своем блоге она поделилась с поклонниками забавным случаем, произошедшим с ней прямо на сцене театра. Запутавшись в собственном платье, Муцениеце неудачно упала перед зрителями, повредив при этом колено. Однако, судя по фотографии, травма оказалась незначительной, и сама артистка весело отнеслась к произошедшему.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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