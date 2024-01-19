Агата Муцениеце пожаловалась на несчастный случай, произошедший с ней во время выступления

Недавно актриса Агата Муцениеце вернулась из своего зимнего отпуска в Таиланде, встретилась с детьми и с новыми силами приступила к работе. Накануне актриса впервые в этом году выступила на сцене кабаре-театра "Crave", где почти год исполняет главную роль в эротическом шоу "Абсолютно другая нага". Однако начало сезона оказалось не без приключений.
В своем блоге она поделилась с поклонниками забавным случаем, произошедшим с ней прямо на сцене театра. Запутавшись в собственном платье, Муцениеце неудачно упала перед зрителями, повредив при этом колено. Однако, судя по фотографии, травма оказалась незначительной, и сама артистка весело отнеслась к произошедшему.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.