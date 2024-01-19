Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как окунаются в ледяную купель

Звездная семья Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как окунаются в ледяную банную купель

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Накануне Крещения самая известная пара страны решила попробовать купание в ледяной воде. Но вместо традиционных прорубей они предпочли банную купель.

Фото: stuki-druki.com

"Мы часто посещаем бани и искренне их любим. Это душевное место", — поделился опытом Павел Прилучный.

Стоит отметить, что реакция Павла на погружение в ледяную воду оказалась более эмоциональной, чем у Зепюр: актер в отчаянии кричал, в то время как его жена выражала свои ощущения более сдержанно, всего лишь добавив "мамочки". Зрители также могут оценить великолепную форму Зепюр Брутян после родов, благодаря видео, на котором актриса в купальнике. Не зря же правильное питание, о котором регулярно рассказывает жена Павла, и совместные занятия спортом приносят свои плоды.