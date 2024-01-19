Цены на корпоративы Анны Асти обрушились после "голой вечеринки"

Цены на корпоративы Анны Асти сильно изменились после "голой вечеринки"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, на которой Анна Асти была приглашённой звездой, стоимость корпоративов с певицей существенно снизилась.

Фото: ВК-аккаунт Анны Асти

Анне Асти пришлось умерить свои финансовые аппетиты. Певица пересмотрела свой прайс на корпоративы.

До "голой вечеринки" артистка запрашивала 10 млн рублей за выступление на корпоративе, теперь она просит 7 млн рублей.

Райдер тоже изменился. На свет и звук звезда просит 500 тыс, а на еду для всей команды 100 тысяч.

В данный момент все заранее запланированные выступления Асти отменили или перенесли.

Ранее сообщалось, что Асти улетела из России.