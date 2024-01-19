Мать актёра Руденко, которого задержали с наркотиками, уверена, что сына подставили

Мать задержанного актёра Анатолия Руденко заявила, что сына подставили

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама звезды сериала "Две судьбы" и фильма "Триггер" Анатолия Руденко объяснила, почему не верит в виновность своего сына, которого задержали с запрещёнными веществами в Москве.

Фото: ВК-аккаунт Руденко

Заслуженная артистка России Любовь Руденко прокомментировала задержание сына с столице.

Мама актёра считает, что обвинения против её сына сфабрикованы. Она подчеркнула, что её сына сына никогда не видели пьяным или находящимся под действием запрещённых веществ.

Руденко убеждена, что Анатолия подставили.

"У него безупречная репутация", — цитирует слова матери Руденко "СтарХит".

Ранее сообщалось, что актёру Анатолию Руденко может грозить тюремный срок до трёх лет.