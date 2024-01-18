Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме после решения покинуть Голливуд

Звезда сериала "Дневники вампира" Иэн Сомерхолдер несколько лет назад принял решение изменить свою жизнь, оставив Голливуд и вместе с семьей живет на ферме неподалеку от Лос-Анджелеса. Вместе с супругой актрисой, которая сыграла вампиршу Розали Никки Рид (с которой когда-то встречался Павел Прилучный) и двумя детьми они предпочли жизнь на природе, где самостоятельно выращивают продукты питания. Отказавшись от модной обуви в пользу ковбойских сапог, актеры подчеркнули, что довольны новым образом жизни.
Иэн подчеркнул, что он не жалеет о таком решении. Вместе со своей женой они выступают за заботу об окружающей среде. На премьере документального фильма о сельском хозяйстве Никки поделилась, что, несмотря на трудности, жизнь на ферме стала для них увлекательным опытом. Она отметила, что приятно наблюдать, как их дети участвуют в процессе выращивания продуктов питания, осознавая, откуда берется еда.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.