Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме после решения покинуть Голливуд

Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж актер Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Звезда сериала "Дневники вампира" Иэн Сомерхолдер несколько лет назад принял решение изменить свою жизнь, оставив Голливуд и вместе с семьей живет на ферме неподалеку от Лос-Анджелеса. Вместе с супругой актрисой, которая сыграла вампиршу Розали Никки Рид (с которой когда-то встречался Павел Прилучный) и двумя детьми они предпочли жизнь на природе, где самостоятельно выращивают продукты питания. Отказавшись от модной обуви в пользу ковбойских сапог, актеры подчеркнули, что довольны новым образом жизни.

Фото: Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Иэн подчеркнул, что он не жалеет о таком решении. Вместе со своей женой они выступают за заботу об окружающей среде. На премьере документального фильма о сельском хозяйстве Никки поделилась, что, несмотря на трудности, жизнь на ферме стала для них увлекательным опытом. Она отметила, что приятно наблюдать, как их дети участвуют в процессе выращивания продуктов питания, осознавая, откуда берется еда.

Как живет Иэн Сомерхолдер и сколько он зарабатывает